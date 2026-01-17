81-летний президент переизбрался в седьмой раз

81-летний Мусевени получил 71,65 процента голосов избирателей. Власти утверждают, что выборы прошли в спокойной обстановке, однако газета Daily Nation пишет, что в центральных районах страны проходили протесты, жертвами которых стали по меньшей мере 12 человек. А издание New Vision отметило, что во время выборов были задержаны 505 человек за подкуп избирателей, вброс бюллетеней и нападения на полицию.