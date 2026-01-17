Кличко призвал жителей покинуть Киев из-за энергетического кризиса

Он уточнил, что для обеспечения потребностей примерно 3,6 млн человек городу требуется около 1700 мегаватт энергии, однако выработка электричества сейчас составляет только около половины от этого значения. Морозы усугубляют проблемы, так как похолодало до −17 °C. Энергию, получаемую от генераторов, приоритетно направляют в больницы и детские сады, а также на системы водоснабжения. В результате ~длительность отключений электричества в жилых домах доходит до 20 часов в сутки~.