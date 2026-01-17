Ричмонд
Адама Кадырова наградили медалью за охрану Запорожской АЭС

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Об этом сообщил глава региона, его отец Рамзан Кадыров.

Источник: соцсети

В Telegram-канале 17 января он разместил видеозапись с совещания, которое Адам Кадыров провел с командирами силовых ведомств Чечни. Во время мероприятия главе чеченского Совбеза вручили золотую медаль от «Росэнергоатома». Рамзан Кадыров пояснил, что его помощника наградили «за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС».

Глава Чечни не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение. ТАСС отмечает, что «ранее в социальных сетях распространялась информация об аварии в Грозном, в которой травмы якобы получил Адам Кадыров». Власти Чечни сообщения о ДТП не комментировали. При этом в бойцовском клубе «Ахмат» опровергли другие сообщения по теме — о гибели в аварии бойца MMA Хамзата Чимаева. В клубе попросили «не верить слухам и не распространять их».

Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
