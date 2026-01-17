Адама Кадырова наградили медалью за охрану Запорожской АЭС

Глава Чечни не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение. ТАСС отмечает, что «ранее в социальных сетях распространялась информация об аварии в Грозном, в которой травмы якобы получил Адам Кадыров». Власти Чечни сообщения о ДТП не комментировали. При этом в бойцовском клубе «Ахмат» опровергли другие сообщения по теме — о гибели в аварии бойца MMA Хамзата Чимаева. В клубе попросили «не верить слухам и не распространять их».