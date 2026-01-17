Bloomberg объяснил встречу Зеленского с Залужным

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявлял, что Москва в условиях конфликта проводила у себя все выборы — президентские, региональные, муниципальные — и что Киев мог бы «сделать то же самое». По его словам, если Украина хочет «использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор», но Россия «готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования».