В Гренландии тысячи людей вышли на митинг против планов Трампа

В гренландской столице Нуук прошли массовые акции протеста против планов США по захвату острова. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как огромная колонна из нескольких тысяч жителей Нуука с флагами Гренландии и плакатами идет к консульству США. Люди выступают против притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.
Протесты также прошли в ряде городов Дании, в том числе в Ольборге, Орхусе и Оденсе. В Копенгагене демонстранты собрались на площади перед ратушей. Участники протестов держали плакаты с надписями «Руки прочь» и «Солидарность!».
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США.
Ранее стало известно, что министр обороны Бельгии Тео Франкен придумал «план Б» на случай захвата США Гренландии.