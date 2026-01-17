NZZ: вступление Украины в ЕС «взорвет» бюджет сообщества

По мнению газеты, вступление Украины в сообщество станет «вызовом не только для Киева, но и для самого Евросоюза». Журналисты отмечают, что Украина является большой, но бедной страной с огромным сельскохозяйственным сектором. При этом ВВП на душу населения в ней с поправкой на покупательную способность «составляет всего половину показателя Болгарии, которая считается самой бедной страной ЕС».