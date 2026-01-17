NZZ: вступление Украины в ЕС «взорвет» бюджет сообщества

Возможное вступление Украины в Европейский союз «взорвет» бюджет объединения, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По мнению газеты, вступление Украины в сообщество станет «вызовом не только для Киева, но и для самого Евросоюза». Журналисты отмечают, что Украина является большой, но бедной страной с огромным сельскохозяйственным сектором. При этом ВВП на душу населения в ней с поправкой на покупательную способность «составляет всего половину показателя Болгарии, которая считается самой бедной страной ЕС».
«Такое сочетание факторов может перегрузить существующие системы трансфертов и взорвать бюджет ЕС», — уверены авторы статьи.
Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС считает невозможным вступление Украины в блок к 2027 году.