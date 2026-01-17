Владимир Зеленский не намерен предоставлять право голоса украинцам, проживающим в России. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
«Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать», — сказал политик.
Медведчук отметил, что «кровавый клоун сфальсифицирует» выборы. В связи с этим результаты голосования в Киеве лишены смысла, а сами выборы являются лишь «пустыми обещаниями».
Ранее Путин отметил, что все граждане Украины, находящиеся на территории России, должны иметь право проголосовать на украинских выборах. Он отметил, что в РФ проживают от 5 до 10 миллионов украинцев. Путин подчеркнул, что Россия провела выборы всех уровней в условиях СВО, тогда как Украина от них отказывается.