Глава РФПИ Дмитриев призвал Европу не провоцировать «папочку Трампа»

Кирилл Дмитриев, комментируя новые пошлины США в отношении европейских стран, выразил мнение, что членам ЕС не следует провоцировать своего «папочку» — Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя новые пошлины США в отношении европейских стран, выразил мнение, что членам ЕС не следует провоцировать своего «папочку» — главу Белого дома Дональда Трампа.

Дмитриев напомнил, что Трамп ввел пошлины в размере 10% против Дании, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, Финляндии и Норвегии. При этом с 1 июня американский лидер пообещал повысить ставку до 25%.

«Это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию. Европе не следует провоцировать своего папочку», — написал Кирилл Дмитриев в соцсетях.

Напомним, Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты в течение долгих лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие государства, не взимая с них пошлин.

