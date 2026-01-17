Советник Трампа Миллер усомнился в способности Дании защищать Гренландию

В то же время он усомнился, что США предпримут попытку военного захвата острова. Франкен выразил надежду, что напряженность вокруг Гренландии исчезнет до того, как дойдет до «критической точки». Вторжение американской армии, по словам политика, привело бы к распаду НАТО.