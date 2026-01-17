Ордаш: в Польше снесли почти все памятники советским воинам

В субботу, 17 января, дипломаты РФ возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве в честь освобождения столицы Польши от немецкой оккупации в 1945 году. С 2022 года на кладбищах с захоронениями советских солдат произошло 80 случаев вандализма.