Ордаш: в Польше снесли почти все памятники советским воинам

В Польше из более 560 памятников советским воинам осталось только несколько десятков.

Источник: Аргументы и факты

Власти Польши снесли почти все памятники советским солдатам. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

По его словам, на территории республики из более чем 560 памятников осталось несколько десятков монументов.

Ордаш уточнил, что активно уничтожать их польские власти начали с 2014 года.

«Был 561 памятник, не связанный с захоронением. Осталось несколько десятков. Они под угрозой полного уничтожения», — подчеркнул собеседник.

В субботу, 17 января, дипломаты РФ возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве в честь освобождения столицы Польши от немецкой оккупации в 1945 году. С 2022 года на кладбищах с захоронениями советских солдат произошло 80 случаев вандализма.

Ранее сообщалось, что в польском городе Пененжо снесли памятник советскому генералу Ивану Черняховскому.