Власти Польши снесли почти все памятники советским солдатам. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.
По его словам, на территории республики из более чем 560 памятников осталось несколько десятков монументов.
Ордаш уточнил, что активно уничтожать их польские власти начали с 2014 года.
«Был 561 памятник, не связанный с захоронением. Осталось несколько десятков. Они под угрозой полного уничтожения», — подчеркнул собеседник.
В субботу, 17 января, дипломаты РФ возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве в честь освобождения столицы Польши от немецкой оккупации в 1945 году. С 2022 года на кладбищах с захоронениями советских солдат произошло 80 случаев вандализма.
Ранее сообщалось, что в польском городе Пененжо снесли памятник советскому генералу Ивану Черняховскому.