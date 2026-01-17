Трамп утверждает, что нужно «искать новое руководство» Ирана

Американский лидер 16 января, отвечая на вопрос журналистов о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану, заявил, что он «сам себя убедил». По словам Трампа, на его решение повлияло то, что власти Ирана отказались казнить более 800 демонстрантов. Он не уточнил, является ли это решение окончательным.