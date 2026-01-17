Ричмонд
Трамп: США готовы к переговорам с Данией и ЕС по Гренландии

Трамп готов немедленно начать переговоры с Данией по Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Данией и некоторыми странами ЕС по вопросу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social,

Он отметил, что США в течение 150 лет пытались реализовать эту идею. Попытки предпринимали многие президенты Америки, но получали отказ от Дании.

«США готовы к немедленному началу переговоров с Данией», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что переговоры также будут вестись со странами ЕС, которые поддерживают Данию, и уже направили в Гренландию свои силы.

В Гренландии в субботу, 17 января, тысячи людей вышли на митинг против притязаний Трампа на остров. Массовые протесты также прошли в Дании.

