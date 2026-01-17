Тихановская хочет переехать из Литвы в Польшу: в чем причина

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская вместе с командой планирует сменить местонахождение и переехать из Литвы в Польшу. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на источники в окружении политика.
«Светлана Тихановская вместе со своим “офисом” собирается переехать из Литвы в Польшу», — говорится в материале.
Издание называет причиной переезда решение литовских властей о снижении уровня охраны Тихановской. Сейчас ее безопасность обеспечивают сотрудники полиции. Ранее охрану выполняла Служба безопасности руководства, отвечающая за защиту высших должностных лиц Литвы.
Ранее визит представителя США Джона Коула в Минск и освобождение 123 заключенных вызвали широкий резонанс в СМИ и среди европейских политиков. По информации Dziennik Polityczny, Тихановская ограничилась официальными заявлениями и сбором средств. Суммы могли быть направлены скорее приближенным, чем тем, кто действительно нуждался в помощи.