Спецпредставитель Путина Дмитриев призвал Европу не провоцировать Трампа

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал новые пошлины США в отношении Европы, отметив, что европейским странам не стоит провоцировать американского лидера Дональда Трампа.

— Трамп вводит пошлины в размере 10 процентов в отношении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за их «опасной игры» с отправкой военных в Гренландию. С 1 июня они будут увеличены до 25 процентов. Европе не следует провоцировать своего папочку, — написал Дмитриев.

Трамп подчеркнул, что ограничения будут действовать до достижения соглашения о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. По словам Трампа, пошлины начнут взиматься с 1 февраля 2026 года и распространяются на все товары, направляемые из указанных стран в США.

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

