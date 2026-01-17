Ричмонд
Польша заявила о десятках воздушных объектов, залетевших из Белоруссии

В воздушное пространство Польши ночью проникли десятки объектов.

Источник: Аргументы и факты

Бюро национальной безопасности Польши сообщило в соцсети Х* о десятках объектов, залетевших ночью в воздушное пространство страны из Белоруссии.

Отмечается, что глава Бюро нацбезопасности Славомир Ценцкевич докладывает о ситуации президенту Польши Каролю Навроцкому в реальном времени. Польский лидер получает информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что похожий инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда в воздушное пространство Польши проникли 59 объектов. Власти Польши утверждают, что они также прилетели из Белоруссии.

Ранее польские военные сообщили о воздушном шаре, якобы прилетевшем со стороны России.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Биография Кароля Навроцкого
Биография Кароля Навроцкого

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
