Польша заявила о десятках воздушных объектов, залетевших из Белоруссии

Бюро национальной безопасности Польши сообщило в соцсети Х* о десятках объектов, залетевших ночью в воздушное пространство страны из Белоруссии.
Отмечается, что глава Бюро нацбезопасности Славомир Ценцкевич докладывает о ситуации президенту Польши Каролю Навроцкому в реальном времени. Польский лидер получает информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии.
В ведомстве напомнили, что похожий инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда в воздушное пространство Польши проникли 59 объектов. Власти Польши утверждают, что они также прилетели из Белоруссии.
Ранее польские военные сообщили о воздушном шаре, якобы прилетевшем со стороны России.
