FranceTV показал кадры разговора Макрона из Киева с Трампом

Французский телеканал распространил кадры разговора главы Елисейского дворца Эммануэлем Макроном с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Французский телеканал FranceTV опубликовал кадры разговора президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом, который произошел утром 10 мая 2025 года в Киеве.

На видеозаписи Макрон звонит главе Белого дома, извиняется за ранний звонок и просит разрешения перезвонить через две минуты, когда он будет вместе главой Украины Владимиром Зеленским, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

На вопрос Трампа о теме разговора Макрон заявил, что Зеленский якобы готов принять предложение о 30-дневном прекращении огня в рамках российско-украинского конфликта. На этом американский президент иронично ответил: «Нобелевскую премию за это» и согласился на последующий звонок.

В ходе второго звонка Макрон сообщает, что находится в украинской столице вместе с Зеленским, Стармером, Мерцем и что все они согласны на его предложение о перемирии. Трамп ответил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая, призывая Украину тоже прекратить огонь на это время, однако ВСУ продолжили боевые действия. Подразделения Минобороны соблюдали перемирие.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не скрывают, что 30-дневное перемирие на Украине необходимо для того, чтобы Киев подготовить к продолжению боевых действий.

