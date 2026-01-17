Лавров рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе

Напомним, Виктория в ходе «Итогов года» попросила Путина «не уходить» и дождаться, пока она закончит школу и станет журналистом. По словам девочки, тогда она заменит ушедшего на пенсию Павла Зарубина, чтобы освещать работу российского президента. Путин предложил девочке вместо ожидания «отставки» Зарубина пройти стажировку в программе.