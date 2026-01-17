Лавров рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Анонс программы был показан на телеканале «Россия-1».
Вопрос главе российского МИД задала 9-летняя Виктория, которая проходит стажировку в программе. Организовали ее для девочки после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина.
«Мне точно помогает, как остальным — не знаю», — признался министр.
Напомним, Виктория в ходе «Итогов года» попросила Путина «не уходить» и дождаться, пока она закончит школу и станет журналистом. По словам девочки, тогда она заменит ушедшего на пенсию Павла Зарубина, чтобы освещать работу российского президента. Путин предложил девочке вместо ожидания «отставки» Зарубина пройти стажировку в программе.
Ранее Лавров ответил шуткой на вопрос журналиста о том, где он пропадал.