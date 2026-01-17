Уолтц не видит нарушения международного права в ситуации с Гренландией

Как объявил ранее Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил хозяин Белого дома. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%.