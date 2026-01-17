Ричмонд
Макрон ответил на ультиматум Трампа по Гренландии

Президент Франции заявил, что Европа ответит США единодушно и скоординированно в случае введения пошлин из-за Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии.

Он указал, что никакие запугивания не могут повлиять на Евросоюз. Угрозы введения пошлин Макрон назвал неприемлемыми в данном контексте.

«Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут подтверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 февраля введут пошлины в размере 10% против стран Северной Европы из-за Гренландии. Действовать они будут на товары из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1 июня тарифы вырастут до 25%. Они продолжат действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.

