Макрон ответил на ультиматум Трампа по Гренландии

Ранее Трамп заявил, что США с 1 февраля введут пошлины в размере 10% против стран Северной Европы из-за Гренландии. Действовать они будут на товары из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1 июня тарифы вырастут до 25%. Они продолжат действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.