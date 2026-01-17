Постпред США Уолтц напомнил, что США уже покупали у Дании территории

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не считает, что Вашингтон нарушит международное право, если купит у Дании Гренландию.
«С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать президент Трумэн в 40-х годах», — заявил он в интервью телеканалу Fox.
Уолтц напомнил, что в 1916 году США приобрели у Дании Виргинские острова, заплатив за них 25 млн долларов.
«В этом нет ничего плохого», — заключил постред.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля будут введены пошлины в размере 10% на товары из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1 июня тарифы вырастут до 25%. Данные страны выступают против передачи Гренландии США.