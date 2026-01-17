Макрон поставил ультиматум Трампу из-за угрозы захвата Гренландии

Ранее президент США решил объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран. По его словам, эти государства играют в «опасную игру», препятствуя планам США по приобретению Гренландии. Подробнее о том, как пошлины США пошатнут Запад, — в материале URA.RU.