Макрон поставил ультиматум Трампу из-за угрозы захвата Гренландии

Макрон назвал неприемлемыми пошлины США против защитников Гренландии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал скоординированный ответ европейских стран, если президент США Дональд Трамп не передумает вводить пошлины на товары из восьми стран Европы 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом он сообщил в X.
«Угрозы введения тарифов неприемлемы… Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет», — написал Макрон.
Ранее президент США решил объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран. По его словам, эти государства играют в «опасную игру», препятствуя планам США по приобретению Гренландии. Подробнее о том, как пошлины США пошатнут Запад, — в материале URA.RU.