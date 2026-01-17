Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон поставил ультиматум Трампу из-за угрозы захвата Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал скоординированный ответ европейских стран, если президент США Дональд Трамп не передумает вводить пошлины на товары из восьми стран Европы 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом он сообщил в X.

Макрон назвал неприемлемыми пошлины США против защитников Гренландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал скоординированный ответ европейских стран, если президент США Дональд Трамп не передумает вводить пошлины на товары из восьми стран Европы 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом он сообщил в X.

«Угрозы введения тарифов неприемлемы… Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет», — написал Макрон.

Ранее президент США решил объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран. По его словам, эти государства играют в «опасную игру», препятствуя планам США по приобретению Гренландии. Подробнее о том, как пошлины США пошатнут Запад, — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше