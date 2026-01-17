В Раде заявили о необходимости ограничить власть ТЦК

Депутат Верховной рады Александр Юрченко выразил мнение, что на Украине следует ограничить власть территориальных центров комплектования. Об этом он заявил в эфире «Новости Live».
По словам нардепа, украинская полиция должна отвечать за штрафы, арест имущества и прочие принудительные меры, а сотрудникам ТЦК необходимо оставить лишь учетные и рекрутинговые функции.
«ТЦК должно выполнять функции рекрутинга и сугубо учетные функции для того, чтобы было осознание того, кто уклоняется, и передавать все эти данные в правоохранительные органы», — сказал Юрченко.
Напомним, ранее представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук заявил о принятом решении увеличить объем бронирования от мобилизации для сотрудников госпредприятий.