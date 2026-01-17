Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными

Болтон: символические шаги Европы в Гренландии выглядят смешно.

Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 17 янв — РИА Новости. Отправка в Гренландию европейских солдат настолько символична, что выглядит смешно, считает бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Лучшее, на что можно надеяться, — это что он (Трамп — ред.) вообще об этом не узнает. Сдерживающего эффекта это на него не произведет. Он скажет: “Вот опять европейцы. Они отправляют в Гренландию две упряжки с ездовыми собаками”. Я понимаю символику европейских действий, но она настолько символична, что выглядит смешно», — сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос о возможной реакции Трампа на то, что некоторые европейские страны решили направить в Гренландию несколько своих солдат.

В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции «Арктическая стойкость» уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше