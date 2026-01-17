Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными

«Лучшее, на что можно надеяться, — это что он (Трамп — ред.) вообще об этом не узнает. Сдерживающего эффекта это на него не произведет. Он скажет: “Вот опять европейцы. Они отправляют в Гренландию две упряжки с ездовыми собаками”. Я понимаю символику европейских действий, но она настолько символична, что выглядит смешно», — сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос о возможной реакции Трампа на то, что некоторые европейские страны решили направить в Гренландию несколько своих солдат.