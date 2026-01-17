Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия

ВЕНА, 17 янв — РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии объясняется психологическими причинами, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«По психологическим причинам. Трамп просто хочет владеть Гренландией. Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир», — сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос, почему Трамп так настойчиво хочет получить Гренландию.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.