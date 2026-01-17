Макрон призвал власти Сирии прекратить атаки на курдов из СДС

«Единство и стабильность в Сирии могут быть достигнуты только путем интеграции СДС, а не путем войны с теми, кто сражался вместе с нами против ИГ (террористическая организация “Исламское государство”, запрещена в РФ — прим. ТАСС). Сирийские власти должны немедленно прекратить наступление. Франция и Европа не смогут поддержать продолжение таких действий», — написал он в Х.