Посол Казахстана в Венгрии встретился с казахской диаспорой в Будапеште

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел традиционные рабочие встречи с представителями казахской диаспоры, проживающими в Будапеште, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Встречи стали частью системной работы Посольства по укреплению связей с соотечественниками за рубежом и прошли в теплой, доверительной атмосфере.

Язык, история и культурное наследие.

В ходе диалога с президентом Казахстанско-венгерского фонда «Барс» Галом Андрашом, руководителем казахской диаспоры Мандоки Онгайша, а также главой Венгерско-казахской ассоциации этноспорта и культуры Жанаргуль Феньвеши были обсуждены ключевые вопросы сохранения и популяризации:

казахского языка, истории и культурного наследия, национальных традиций среди соотечественников, проживающих в Венгрии.

Особое внимание стороны уделили укреплению связей диаспоры с исторической родиной и расширению практического взаимодействия с Посольством.

Итоги года и вклад диаспоры.

В рамках встреч были подведены итоги культурных и общественных мероприятий, реализованных казахской диаспорой в 2025 году. Их вклад в развитие гуманитарных связей между Казахстаном и Венгрией получил положительную оценку.

Отмечалось, что активность диаспоры способствует не только сохранению национальной идентичности, но и формированию позитивного имиджа Казахстана в венгерском обществе.

Планы на 2026 год: культура и молодежь.

Стороны также обсудили перспективы совместных проектов и планы на 2026 год. В центре внимания — проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на:

популяризацию казахской культуры и традиций, развитие национальных видов спорта, активное вовлечение молодежи, привлечение широкой венгерской общественности.

Диаспора как мост между странами.

Встречи подтвердили высокий уровень взаимопонимания и прочные связи между Казахстаном и его соотечественниками за рубежом. По мнению участников, казахская диаспора в Венгрии продолжает играть роль важного гуманитарного моста между двумя странами.