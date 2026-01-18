Посол Казахстана в Венгрии встретился с казахской диаспорой в Будапеште

Встречи стали частью системной работы Посольства по укреплению связей с соотечественниками за рубежом и прошли в теплой, доверительной атмосфере.
Язык, история и культурное наследие.
В ходе диалога с президентом Казахстанско-венгерского фонда «Барс» Галом Андрашом, руководителем казахской диаспоры Мандоки Онгайша, а также главой Венгерско-казахской ассоциации этноспорта и культуры Жанаргуль Феньвеши были обсуждены ключевые вопросы сохранения и популяризации:
казахского языка, истории и культурного наследия, национальных традиций среди соотечественников, проживающих в Венгрии.
Особое внимание стороны уделили укреплению связей диаспоры с исторической родиной и расширению практического взаимодействия с Посольством.
Итоги года и вклад диаспоры.
В рамках встреч были подведены итоги культурных и общественных мероприятий, реализованных казахской диаспорой в 2025 году. Их вклад в развитие гуманитарных связей между Казахстаном и Венгрией получил положительную оценку.
Отмечалось, что активность диаспоры способствует не только сохранению национальной идентичности, но и формированию позитивного имиджа Казахстана в венгерском обществе.
Планы на 2026 год: культура и молодежь.
Стороны также обсудили перспективы совместных проектов и планы на 2026 год. В центре внимания — проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на:
популяризацию казахской культуры и традиций, развитие национальных видов спорта, активное вовлечение молодежи, привлечение широкой венгерской общественности.
Диаспора как мост между странами.
Встречи подтвердили высокий уровень взаимопонимания и прочные связи между Казахстаном и его соотечественниками за рубежом. По мнению участников, казахская диаспора в Венгрии продолжает играть роль важного гуманитарного моста между двумя странами.