Посол РФ в Норвегии назвал провокацией призыв президента Хорватии по Шпицбергену

Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал провокационными призывы президента Хорватии Зорана Милановича, который предложил США обратить внимание на Шпицберген, а не на Гренландию. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
— Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер, — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что такая позиция является новым свидетельством тенденции стран НАТО пренебрегать нормами международного права.
Корчунов добавил, что Россия выступает за строгое соблюдение Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет особый статус этого арктического архипелага. В отличие от Гренландии, являющейся частью Дании, Шпицберген имеет уникальный международно-правовой режим, предоставляющий равные права участникам договора, включая Россию, на эксплуатацию ресурсов, передает РИА Новости.
Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.