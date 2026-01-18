Ричмонд
Дмитриев обратился к ЕС на фоне споров о Гренландии: «Не провоцируйте папочку»

Дмитриев призвал ЕС не злить Трампа и отозвать отправленных в Гренландию солдат.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев иронично призвал ЕС не провоцировать гнев американского главы Дональда Трампа и вернуть своих военнослужащих с территории Гренландии.

«Уважаемая Урсула “Пфайзер” фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию», — написал Дмитриев в соцсети X.

Как отметил Дмитриев, возможной ответной мерой со стороны США может стать повышение импортных тарифов на 1% за каждого размещенного на острове военного из стран Европы.

Накануне глава Белого дома анонсировал введение пошлин в размере 10% против стран Северной Европы из-за Гренландии. При этом хозяин Белого дома уточнил, что уже с 1 июня тариф вырастет до 25%.

Кроме этого, послы европейских стран организуют 18 января экстренное совещание на фоне намерений Трампа ввести тарифы против стран за поддержку Гренландии.

