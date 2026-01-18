Казахстан и Узбекистан расширяют образовательное сотрудничество в Самарканде

В ходе встречи стороны обсудили перспективы научно-образовательного и академического взаимодействия, а также выразили заинтересованность в проведении совместных мероприятий. Особый акцент был сделан на важности расширения контактов в сфере образования, в том числе через прямые межвузовские связи.