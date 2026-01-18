Казахстан и Узбекистан расширяют образовательное сотрудничество в Самарканде

15 января 2026 года Генеральный консул Республики Казахстан в Самарканде Талгат Шарипов провёл встречу с ректором Самаркандского государственного педагогического института Шахзодой Негматовой. Переговоры были посвящены развитию сотрудничества в сфере образования, науки и гуманитарных связей между двумя странами, передает DKNews.kz.
Фокус на университетское партнёрство.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы научно-образовательного и академического взаимодействия, а также выразили заинтересованность в проведении совместных мероприятий. Особый акцент был сделан на важности расширения контактов в сфере образования, в том числе через прямые межвузовские связи.
Собеседники отметили, что именно университетское сотрудничество становится одним из ключевых элементов укрепления казахстанско-узбекских отношений.
Интерес к сотрудничеству с вузами Казахстана.
Шахзода Негматова подробно рассказала об истории создания и развития Самаркандского государственного педагогического института, а также о реализуемых масштабных научных и практических проектах. Она подчеркнула заинтересованность института в расширении сотрудничества с высшими учебными заведениями Казахстана, включая совместные исследования и образовательные программы.
Академическая мобильность как реальный результат.
Отдельное внимание было уделено вопросам академической мобильности студентов. В качестве конкретного примера практического взаимодействия было отмечено, что два студента Самаркандского государственного педагогического института в рамках программы академического обмена прошли обучение в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва в Астане.
В течение одного семестра они обучались по направлению физическая культура и спорт, что стало наглядным подтверждением эффективности межвузовского сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
Диалог будет продолжен.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в сфере образования и науки.
Эксперты отмечают, что развитие академических обменов и прямых контактов между вузами способствует формированию общего образовательного пространства и укрепляет гуманитарные связи между двумя странами.