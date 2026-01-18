Запад предупредили об отсутствии прав на закрытие Балтийского моря

У Запада нет правовых механизмов для закрытия Балтийского моря для танкеров из РФ. Однако суда остаются объектом внимания, будучи «на прицеле», сообщил посол России в Дании Владимир Барбин.
«Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде», — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.
По его словам, международное право гарантирует свободный проход судов через Датские (Балтийские) проливы.
Накануне американское издание Newsmax информировало, что Дания приняла участие в силовой акции США, результатом которой стало задержание российского танкера «Маринера» в водах Северной Атлантики.
Как подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, «теневой флот» России — это страшилка западных СМИ.