Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине

«Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО… Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи — помочь положить конец войне России против Украины», — написала она в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран ЕС на фоне спора вокруг Гренландии.