«Делает все чаще»: в США заметили изменения в поведении Зеленского

Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.