В Литве сделали дерзкое заявление о блокаде Калининграда

Дипломат Юргелявичус: у НАТО разработан план блокады Калининграда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией, заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. — Прим. Ред.) области», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

В конце декабря Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

