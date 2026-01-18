Глава МИД Дании назвал неожиданными угрозы Трампа ввести новые пошлины

Ранее глава Белого дома сообщил, что с 1 февраля Соединенные Штаты введут пошлину в размере 10 процентов на товары, которые ввозятся на американскую территорию из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 июня тариф будет повышен до 25 процентов. По словам Трампа, пошлины будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Он обратил внимание, что Вашингтон много лет субсидировал Данию и другие страны ЕС. Президент подчеркнул, что этот долг нужно вернуть.