Глава МИД Дании назвал неожиданными угрозы Трампа ввести новые пошлины

Глава МИД Дании Расмуссен заявил, что Копенгаген контактирует с ЕК и другими партнёрами по вопросу новых пошлин США из-за Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Планы президента США о введении новых пошлин, касающихся импорта из восьми европейских стран, являются неожиданными, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Ранее глава Белого дома сообщил, что с 1 февраля Соединенные Штаты введут пошлину в размере 10 процентов на товары, которые ввозятся на американскую территорию из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 июня тариф будет повышен до 25 процентов. По словам Трампа, пошлины будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Он обратил внимание, что Вашингтон много лет субсидировал Данию и другие страны ЕС. Президент подчеркнул, что этот долг нужно вернуть.

«Заявление президента стало неожиданностью», — цитирует Расмуссена агентство Ritzau.

Министр отметил, что Копенгаген контактирует по этому вопросу с Еврокомиссией и другими партнерами. Глава МИД также добавил, что Дания и её союзники по НАТО направили свои военные силы в Гренландию «с целью повышения безопасности» в Арктическом регионе.

Напомним, 17 января агентство Reuters сообщило, что в Брюсселе послов стран ЕС созывают на экстренное совещание из-за Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами. Встречу хотят провести в воскресенье, 18 января.

