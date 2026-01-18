Ричмонд
СМИ: Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу по Гренландии

Times: Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу в вопросе Гренландии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации, сложившейся вокруг притязаний США на Гренландию, пишет издание Times по итогам интервью с политиком.

«Он предполагает, что переговоры — это лучший путь продвижения в этом вопросе», — говорится в материале.

По словам Джонсона, США не враждебны по отношению к населению Гренландии.

«У нас дружба, и я надеюсь, что это так и останется», — добавил он.

Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

