«Им (европейцам — прим. ТАСС) следует сказать: Нет, это токсичные отношения, мы с ними покончим», — убежден экс-сотрудник ЦРУ, выступающий в последние годы как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности. «Подлинная ирония заключалась бы в таком развитии событий, при котором Европа повернулась бы лицом к России и сказала бы: “Извините за то, что мы прежде о вас говорили, мы понимаем, что угроза — это не вы”. И Россия возобновила бы поставки нефти и газа Германии, находящейся в ужасном положении», — полагает Джонсон.