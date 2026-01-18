Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится улучшить свой рейтинг перед возможными выборами на Украине, сообщило агентство Bloomberg.
«В свете разразившегося скандала с коррупцией Зеленский всё чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, в связи с тем, что вероятность выборов увеличивается», — сказано в публикации.
Кроме того, как отмечается в статье, он стремится нанести удар по потенциальным соперникам. Так, авторы упомянули недавний конфликт Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко из-за энергокризиса, который наблюдается в столице Украины.
В статье обращается внимание, что, согласно недавним опросам, глава киевского режима имеет в стране самый низкий рейтинг.
Напомним, в декабре бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с aif.ru заявил, что Зеленский боится проводить выборы президента на Украине, поскольку понимает, что проиграет и сядет в тюрьму. Эксперт выразил мнение, что судьба бывшего экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили будет для главы киевского режима «большим счастьем».
Выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их отменили. В мае того же года срок полномочий Зеленского истёк.