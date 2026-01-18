Напомним, в декабре бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с aif.ru заявил, что Зеленский боится проводить выборы президента на Украине, поскольку понимает, что проиграет и сядет в тюрьму. Эксперт выразил мнение, что судьба бывшего экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили будет для главы киевского режима «большим счастьем».