Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Введение США 10-процентных пошлин на экспорт против европейских стран подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали». С таким заявлением вместе выступили председатели Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.
«Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», — написала она.
17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%. С 1 июня тариф возрастет до 25%.
Ранее Штаты, по словам Трампа, «много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны», не взимая с них каких-либо пошлин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что угрозы Трампа являются недопустимыми и неприемлемыми. «Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями», — написал он.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что страна «не позволит себя шантажировать». Британский премьер Кир Стармер пообещал обратиться по вопросу введения пошлин напрямую к США, заявив, что Трамп «совершенно неправ».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас написала на своей странице в X, что спор вокруг Гренландии можно решить в рамках НАТО и он не должен отвлекать США и Евросоюз от украинского конфликта.
По ее словам, пошлины, которые угрожает ввести президент США Дональд Трамп против европейских стран, могут сделать Соединенные Штаты и Европу беднее, а также подорвать общее процветание. Так, по словам Каллас, у Китая и России «счастливый день», так как именно они «извлекают выгоду» из разногласий между США и Евросоюзом.