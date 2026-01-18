Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

По ее словам, пошлины, которые угрожает ввести президент США Дональд Трамп против европейских стран, могут сделать Соединенные Штаты и Европу беднее, а также подорвать общее процветание. Так, по словам Каллас, у Китая и России «счастливый день», так как именно они «извлекают выгоду» из разногласий между США и Евросоюзом.