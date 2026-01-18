СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США

«Многие европейские государства захотят, чтобы они (Базы. — Прим. Ред.) остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев. Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн», — говорится в материале.