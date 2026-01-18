CNN Brasil: Трамп пригласил в «совет мира» по сектору Газа Лулу да Силву

Агентство Bloomberg ранее также сообщало, что американская администрация запрашивает у стран более 1 миллиарда долларов за постоянное место в «совете мира» по Газе. В случае внесения указанной суммы на государство не будет распространяться ограничение трёхлетнего срока членства. Деньги необходимо перечислить в течение первого года с момента вступления в силу устава совета.