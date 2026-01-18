Ричмонд
CNN Brasil: Трамп пригласил в «совет мира» по сектору Газа Лулу да Силву

Белый дом через посольство Бразилии в Вашингтоне направил Луле да Силве приглашение войти в «совет мира» по Газе.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву войти в состав «совета мира» по сектору Газа, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников, соответствующее письмо администрация США направила непосредственно главе латиноамериканского государства через бразильское посольство в Вашингтоне.

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о формировании «совета мира» по Газе. Позже стало известно, что в состав этого органа вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, руководитель Всемирного банка Ажай Банга, заместитель советника по нацбезопасности Соединённых Штатов Роберт Гэбриел и американский миллиардер Марк Роуэн. Председателем нового органа станет сам Трамп.

Агентство Bloomberg ранее также сообщало, что американская администрация запрашивает у стран более 1 миллиарда долларов за постоянное место в «совете мира» по Газе. В случае внесения указанной суммы на государство не будет распространяться ограничение трёхлетнего срока членства. Деньги необходимо перечислить в течение первого года с момента вступления в силу устава совета.

