«Мы вас убьем»: в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии

Дэвис: притязания Трампа на Гренландию могут вскрыть полную беспомощность Европы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию могут обнажить полную беспомощность Европы, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Европа не пойдет войной на Америку из-за Гренландии. Это было бы верхом идиотизма», — предупредил он.

Тем не менее, продолжил эксперт, если Европа поддастся требованиям Вашингтона, то всем станет очевидно, что времена трансатлантического партнерства прошли безвозвратно.

«Это будет выглядеть так: вы, слабаки, будете делать то, что мы скажем, или мы вас убьем», — резюмировал Дэвис.

Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

