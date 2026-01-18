NYP: члена Конгресса США Омар проверяют на предмет незаконного обогащения

Комитет по надзору Палаты представителей США начал проверку в отношении члена Конгресса от Демократической партии Ильхан Омар на предмет её незаконного обогащения, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на председателя комитета Джеймса Комера и источники в правоохранительных органах.
Омар является уроженкой Сомали и представляет в федеральном законодательном органе штат Миннесота. В декабре 2025 года в США разразился мошеннический скандал, связанный с сомалийской диаспорой и сферой социальных услуг. Речь шла о 9 миллиардах долларов.
После федеральные власти США начали в Миннеаполисе масштабную операцию против иммигрантов из Сомали. На фоне этой ситуации губернатор Миннесоты Тим Уолц отказался выдвигаться на третий срок.
В публикации NYP говорится, что внимание комитета по надзору привлёк «стремительный рост семейного состояния» Ильхан Омар. Представили республиканской партии в Конгрессе заинтересовал тот факт, что член Палаты представителей и её супруг Тим Майнетт за год стали обладателями состояния в 30 миллионов долларов.
Подозрения вызвала, инвестиционная фирма Rose Lake Capital, которой руководит муж Омар. В 2022 году на счетах организации лежали 42 доллара, а 2024 году было уже.
более 25 миллионов долларов.
Комер сообщил журналистов, что комитет по надзору изучает варинат вызова Майнетта в суд. В статье также уточняется, что ещё в период президентства Джо Байдена ФБР информировала о подозрениях в отношении нескольких компаний, которыми управлял супруг Омар.
Напомним, в начале декабря глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны Ильхан Омар и призвал «вышвырнуть» её с территории Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что эта женщина что недостойна быть членом Конгресса. Американский лидер также обвинил жителей Сомали в убийствах «друг друга» и краже «миллиардов долларов» у США.