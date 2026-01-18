NYP: члена Конгресса США Омар проверяют на предмет незаконного обогащения

Напомним, в начале декабря глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны Ильхан Омар и призвал «вышвырнуть» её с территории Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что эта женщина что недостойна быть членом Конгресса. Американский лидер также обвинил жителей Сомали в убийствах «друг друга» и краже «миллиардов долларов» у США.