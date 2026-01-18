Ряд республиканцев выступил против новых пошлин Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Ряд американских законодателей от Республиканской партии выступили с критикой решения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
«Эти пошлины являются ненужными, карательными и глубокой ошибкой. Они оттолкнут наших ключевых европейских союзников, не сделав при этом ничего для укрепления национальной безопасности США», — написала cенатор от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X.
Она призвала конгресс США совместными усилиями восстановить свои конституционные полномочия в вопросе пошлин, чтобы они не превращались в инструмент давления.
Ее коллега Том Тиллис, представляющий штат Северная Каролина, назвал действия администрации вредными для США и их союзников.
«То, что небольшая группа советников активно продвигает принудительные действия по захвату территории союзника, это за гранью глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и подрывает всю работу, которую он проделал за эти годы по укреплению альянса НАТО» — написал Тиллис в соцсети X.
Конгрессмен от штата Небраска Дон Бейкон назвал Гренландию союзником США и назвал угрозы союзнику «глупой политикой».
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.