«Нужно избавиться»: в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной целостности Дании, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев.
«Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей», — написал депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева в социальной сети X.
По словам депутата от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела, угрозы Трампа говорят о резком изменении внешнеполитического курса страны, который недопустим по отношению к союзникам.
«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул он.
По мнению экс-сотрудника МИДа Финляндии Анри Ванханена, угрозы Трампа направлены конкретно против стран, направляющих солдат или офицеров связи в Гренландию.
«Я полагаю, что деликатность этого вопроса была известна, но это действительно кажется сложным. Изменения будут еще раз рассмотрены в Соединенных Штатах», — пояснил он.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.