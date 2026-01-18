Ричмонд
Шуров сравнил прячущего кровавый глаз Макрона с Шольцем в пиратской маске

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с кровавым глазом, а позже — в очках. Врач Шуров рассказал, сколько будет лечиться французский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон, появившийся на публике после инцидента с кровавым глазом в темных очках, похож на бывшего канцлера Германии Олафа Шольца в пиратской повязке, сообщил в беседе с aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.

Напомним, Макрон 15 января выступил перед военными в городе Истр с кровавым глазом. Офтальмолог Вячеслав Куренков связал это с бессонными ночами и стрессом.

После этого французский лидер появился в Елисейском дворце в темных очках. Врач Шуров отметил, что Макрону придется прятаться еще примерно неделю, а также сравнил его с Шольцем.

«Макрона, наверняка, лечат лучшие врачи, он же президент. Через неделю уже красивый будет ходить. Я помню похожий случай, когда Шольц упал на пробежке и ходил с повязкой на одном глазу. Он был как пират. Наверное, в детстве пиратов любил», — отметил Шуров.

Врач вспомнил историю с Шольцем еще и потому, что тогда действующий канцлер Германии честно рассказал, что с ним произошло.

В случае с Макроном наиболее вероятной версией остается накопившаяся усталость и стресс, однако специалисты не исключают, что глаз французского лидера покраснел после очередного удара от его супруги Брижит.

Ранее врач Шуров оценил, мог ли удар стать причиной кровавого глаза Макрона.

