AP: в 2022 году DEA называло Делси Родригес «приоритетной целью»

В Associated Press утверждают, что имя Делси Родригес упоминалось примерно в десяти расследованиях DEA.

Источник: Аргументы и факты

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в 2022 году называло своей «приоритетной целью» уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, которая на тот момент занимала пост вице-президента республики, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы и ряд как действующих, так и бывших сотрудников американских правоохранительных органов.

«Родригес годами находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США и в 2022 даже была обозначена как “приоритетная цель”, это обозначение используется по отношению к тем, кто, как полагают в DEA, имеют “значительное влияние” на наркоторговлю», — говорится в публикации.

Согласно данным журналистов, досье на неё появилось в американском ведомстве позднее 2018 года. В начале 2021 года источник DEA утверждал, что Родригес якобы замешена в отмывании денег.

Всего её имя упоминается примерно в десяти расследованиях Управления по борьбе с наркотиками. Часть дел по-прежнему не закрыты. Вместе с тем, как подчеркивают авторы статьи, американское правительство никогда публично не выдвигало каких-либо обвинений в адрес Родригес.

Напомним, 3 января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. 5 января Дельси Родригес принесла присягу перед Национальной ассамблеей Венесуэлы в качестве временной главы государства.

9 января венесуэльский вице-президент по вопросам коммуникаций Фредди Няньес сообщила, что Родригес в ближайшее время не собирается совершать зарубежные визиты.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше