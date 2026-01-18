AP: в 2022 году DEA называло Делси Родригес «приоритетной целью»

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в 2022 году называло своей «приоритетной целью» уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, которая на тот момент занимала пост вице-президента республики, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы и ряд как действующих, так и бывших сотрудников американских правоохранительных органов.
«Родригес годами находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США и в 2022 даже была обозначена как “приоритетная цель”, это обозначение используется по отношению к тем, кто, как полагают в DEA, имеют “значительное влияние” на наркоторговлю», — говорится в публикации.
Согласно данным журналистов, досье на неё появилось в американском ведомстве позднее 2018 года. В начале 2021 года источник DEA утверждал, что Родригес якобы замешена в отмывании денег.
Всего её имя упоминается примерно в десяти расследованиях Управления по борьбе с наркотиками. Часть дел по-прежнему не закрыты. Вместе с тем, как подчеркивают авторы статьи, американское правительство никогда публично не выдвигало каких-либо обвинений в адрес Родригес.
Напомним, 3 января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. 5 января Дельси Родригес принесла присягу перед Национальной ассамблеей Венесуэлы в качестве временной главы государства.
9 января венесуэльский вице-президент по вопросам коммуникаций Фредди Няньес сообщила, что Родригес в ближайшее время не собирается совершать зарубежные визиты.