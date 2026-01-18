Матвиенко поздравила жителей Петербурга с важным историческим днем.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт‑Петербурга с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Сегодня этому событию исполняется 83 года. Она также выступила с обращением, посвященным сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
«Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам», — заявила Матвиенко в telegram-канале.
Одновременно с этим она обратила внимание на распространяющиеся сегодня в Европе «чудовищные фальсификации». В частности, утверждения о том, что Россия якобы за последние 100 лет нападала на 19 государств, тогда как европейские страны, по словам Валентины Матвиенко, не признают фактов агрессии в отношении Российской Федерации. Комментируя подобные заявления, председатель Совета Федерации заявила, что за словами «европейских политических карликов» стоят их слабость и незначительность. Однако это не может служить оправданием подобной лжи.
Санкт-Петербург проведет комплекс памятных мероприятий к годовщине прорыва блокады Ленинграда. В городе запланированы тематические акции, выставочные проекты, кинопоказы, театральные постановки, а также световые инсталляции. В день, когда 83 года назад в ходе операции «Искра» было прорвано кольцо нацистской блокады, у ключевых мемориалов соберутся представители органов власти, пережившие блокаду горожане и жители города, участвующие в памятных акциях.
К этой дате Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура одновременно подсветят в оливковые и зеленые тона, символизирующие «Ленту ленинградской Победы». Кроме того, на Ростральных колоннах будут зажжены факелы: огни будут гореть с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 по петербургскому времени.