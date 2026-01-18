Одновременно с этим она обратила внимание на распространяющиеся сегодня в Европе «чудовищные фальсификации». В частности, утверждения о том, что Россия якобы за последние 100 лет нападала на 19 государств, тогда как европейские страны, по словам Валентины Матвиенко, не признают фактов агрессии в отношении Российской Федерации. Комментируя подобные заявления, председатель Совета Федерации заявила, что за словами «европейских политических карликов» стоят их слабость и незначительность. Однако это не может служить оправданием подобной лжи.