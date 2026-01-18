Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт‑Петербурга с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Сегодня этому событию исполняется 83 года. Она также выступила с обращением, посвященным сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Матвиенко поздравила жителей Петербурга с важным историческим днем.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт‑Петербурга с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Сегодня этому событию исполняется 83 года. Она также выступила с обращением, посвященным сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам», — заявила Матвиенко в telegram-канале.

Одновременно с этим она обратила внимание на распространяющиеся сегодня в Европе «чудовищные фальсификации». В частности, утверждения о том, что Россия якобы за последние 100 лет нападала на 19 государств, тогда как европейские страны, по словам Валентины Матвиенко, не признают фактов агрессии в отношении Российской Федерации. Комментируя подобные заявления, председатель Совета Федерации заявила, что за словами «европейских политических карликов» стоят их слабость и незначительность. Однако это не может служить оправданием подобной лжи.

Санкт-Петербург проведет комплекс памятных мероприятий к годовщине прорыва блокады Ленинграда. В городе запланированы тематические акции, выставочные проекты, кинопоказы, театральные постановки, а также световые инсталляции. В день, когда 83 года назад в ходе операции «Искра» было прорвано кольцо нацистской блокады, у ключевых мемориалов соберутся представители органов власти, пережившие блокаду горожане и жители города, участвующие в памятных акциях.

К этой дате Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура одновременно подсветят в оливковые и зеленые тона, символизирующие «Ленту ленинградской Победы». Кроме того, на Ростральных колоннах будут зажжены факелы: огни будут гореть с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 по петербургскому времени.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше