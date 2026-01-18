Вебер: ЕП не может одобрить торговую сделку с США из-за пошлин Трампа

Угрозы американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в отношении ряда стран Европы не позволяют сейчас одобрить торговую сделку между ЕС и США, заявил председатель фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте (ЕП) Манфред Вебер.
«ЕНП выступает за торговую сделку между ЕС и США, однако, учитывая угрозы Дональда Трампа, касающиеся Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно», — написал он в социальной сети X*.
Вебер также призвал Брюссель приостановить действие нулевых пошлин, введённых для Соединённых Штатов.
Напомним, торговая сделка между ЕС и США была заключена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским лидером Дональдом Трампом летом 2025 года. При этом, несмотря на реализацию договорённостей, документ так и не получил одобрение со стороны ЕП.
17 февраля Трамп предупредил, что с 1 февраля США введут пошлину в размере 10 процентов на товары, которые ввозятся в Соединённые Штаты из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 июня тариф будет повышен до 25 процентов. Президент подчеркнул, что действие пошлин сохранится до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.