Вебер: ЕП не может одобрить торговую сделку с США из-за пошлин Трампа

17 февраля Трамп предупредил, что с 1 февраля США введут пошлину в размере 10 процентов на товары, которые ввозятся в Соединённые Штаты из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 июня тариф будет повышен до 25 процентов. Президент подчеркнул, что действие пошлин сохранится до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии.