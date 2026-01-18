По его словам, в план Североатлантического альянса входит блокада Калининградской области. При этом в речи дипломат использовал название региона, которое он носил до присоединения к России.
Стоит отметить, что информация о подобных намерениях НАТО появляется уже не впервые. Так, осенью 2025 года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Североатлантический альянс активно разрабатывает механизмы блокады Калининградской области.
Грушко отметил, что в ходе учений НАТО отрабатываются сценарии по блокированию региона. Он констатировал активную милитаризацию Балтики и наращивание там коалиционных сил.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства, в текущих условиях очень сложно увидеть потенциал для диалога. В отличие от России, страны-члены НАТО не демонстрируют открытости к честному и равноправному обсуждению путей деэскалации.