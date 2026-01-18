Натянули глаз Макрону: что француз спрятал от всех за темными очками

Необычное появление президента Франции Эммануэля Макрона с субконъюнктивальным кровоизлиянием, или попросту «кровавым глазом», взбудоражило мировую общественность и соцсети.
Сначала лидер выступил перед военными, не скрывая последствий, а затем появился в Елисейском дворце в темных очках. Что же на самом деле произошло с главным французом? Мы собрали все версии и мнения врачей, чтобы отделить факты от домыслов.
«Глаз тигра» или последствия стресса? Первое появление.
15 января во время выступления перед военными в городе Истр Эммануэль Макрон не стал скрывать яркое пятно на глазу. Сам политик отшутился, назвав это отсылкой к «глазу тигра». Однако медики смотрят на ситуацию иначе. Офтальмолог Вячеслав Куренков назвал возможные причины плохого вида Макрона.
«Скорее всего, банальная физиология: аллергия, сухой воздух или усталость. При таком графике и под софитами телекамер краснеют не только глаза, но и нервы, хотя на лицо простое кровоизлияние под конъюнктиву — лопнул сосуд. Инфекция или удар маловероятны — выглядело бы иначе. А вот стресс и бессонные ночи у президента вполне могут оставить след. Для меня ничего загадочного: долгие переговоры, яркий свет, ноль сна и мировое презрение. Иногда геополитика бьет точнее любого удара», — пояснил эксперт в беседе с aif.ru.
Почему темные очки? Врач назвал сроки лечения.
После публичного появления с проблемой Макрон перешел на «режим скрытия», используя темные очки. Врач-нарколог Василий Шуров объяснил, что это необходимая мера, и назвал примерные сроки восстановления. По его словам, президенту придется носить очки и лечиться еще около недели.
«Время восстановления зависит от множества нюансов. Если это травматическая история, то глаз может и до недели проходить. Если разорвался капилляр в ответ на скачок давления, то от трех до десяти дней. В любом случае нужно капать восстанавливающие капли. История, конечно, неприятная. Но мы не знаем точно причину этого покраснения. То ли Брижит ему по глазу ударила, то ли у него произошел скачок давления. У Макрона история активная, жена руки распускает, поэтому предположить можно разное», — отметил врач.
При этом Шуров добавил, что наиболее вероятной причиной все же является банальная усталость, а за здоровьем лидера следят лучшие специалисты: «Это же президент, наверняка, им занимаются офтальмологи и другие специалисты, поэтому через неделю будет красивый».
Скандальная версия: при чем тут Брижит Макрон?
Несмотря на логичные медицинские объяснения, в сети активно обсуждается куда более скандальная версия. Пользователи вспомнили инцидент во Вьетнаме, где супруга президента, Брижит Макрон, публично ударила его после выхода из самолета. Этот эпизод породил волну предположений, что «кровавый глаз» — результат нового семейного конфликта.
Эксперты, комментируя эту версию, не берутся ее однозначно отрицать. При прямом ударе, скорее всего, были бы и другие видимые последствия — отек, гематома, а не локальное кровоизлияние. Тем не менее, слухи продолжают жить, добавляя пикантности и без того резонансной истории.
«Как пират»: Макрона сравнили с канцлером Шольцем.
Врач Василий Шуров также провел неожиданную параллель, сравнив нынешний образ Макрона в темных очках с внешним видом бывшего канцлера Германии Олафа Шольца. Тот в 2023 году после падения на пробежке появился на публике с повязкой на глазу.
«Макрона, наверняка, лечат лучшие врачи, он же президент. Через неделю уже красивый будет ходить. Я помню похожий случай, когда Шольц упал на пробежке и ходил с повязкой на одном глазу. Он был как пират. Наверное, в детстве пиратов любил», — отметил Шуров.
При этом медик подчеркнул ключевую разницу между ситуациями: Шольц тогда честно и сразу рассказал о причине своей травмы. В случае с французским лидером сохраняется завеса тайны, которая и порождает массу домыслов — от банального стресса до семейных разборок.
Что в итоге? Медики сходятся в главном.
Врачи сошлись, что состояние Макрона неопасно. Субконъюнктивальное кровоизлияние — распространенное и, как правило, не угрожающее зрению явление, которое проходит само.
Большинство экспертов склоняются к тому, что сосуд лопнул из-за нагрузок, недосыпа и хронического стресса. Темные очки являются стандартной рекомендацией для комфорта и защиты глаза в период восстановления. Скандальные версии, включая историю с возможным ударом от Брижит Макрон, конечно, не стихают и активно муссируются.