Натянули глаз Макрону: что француз спрятал от всех за темными очками

«Время восстановления зависит от множества нюансов. Если это травматическая история, то глаз может и до недели проходить. Если разорвался капилляр в ответ на скачок давления, то от трех до десяти дней. В любом случае нужно капать восстанавливающие капли. История, конечно, неприятная. Но мы не знаем точно причину этого покраснения. То ли Брижит ему по глазу ударила, то ли у него произошел скачок давления. У Макрона история активная, жена руки распускает, поэтому предположить можно разное», — отметил врач.